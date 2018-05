Ecco lo staff tecnico di Bucchi: presenti due preparatori Il nuovo allenatore porterà con sé quattro elementi

Con l'arrivo di Bucchi verrà rinnovato anche lo staff tecnico, dato che sarà composto da elementi fidati del nuovo allenatore giallorosso. Come vice firmerà Mirko Savini, ex calciatore del Napoli. Luca Gentili sarà l'allenatore dei portieri. Previsti ben due preparatori atletici: l'ex Latina e Fiorentina Yuri Bartoli e Carlo Pescosolido, quest'anno in forza al Cesena. Uno staff di spessore con il quale il tecnico cercherà di cementare il nuovo Benevento.