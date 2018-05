Stadio, il Comune lo concede alla società giallorossa C'è l'interesse da parte dell'Ente, ma a fronte del pagamento dei relativi costi

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, nel prendere atto della proposta avanzata dal Benevento Calcio in data 20 aprile 2018 ai sensi della Legge 147/2013 e nel manifestare interesse di massima per la medesima, ha investito la struttura comunale di procedere con un preciso calendario all’avvio e al perfezionamento delle procedure previste dal richiamato dettato normativo. Nelle more dell’espletamento delle procedure anzidette, al fine anche di assicurare la continuità nell’utilizzo dell’impianto “Ciro Vigorito” al Benevento Calcio, compatibilmente con le esigenze del calendario sportivo e delle attività connesse ai lavori per l’utilizzo dell’impianto nell’ambito delle Universiadi 2019, ha deliberato che lo stesso resti nella disponibilità della società anche ai fini del regolare svolgimento del campionato di calcio di Serie B, attesa la valenza sociale del fenomeno calcio, condizionando però la detta disponibilità: all’onere della volturazione delle utenze da parte del Benevento Calcio, e al pagamento dei relativi costi; all’onere del pagamento dell’attuale canone concessorio; alla definizione dei rapporti pregressi entro il termine massimo di giorni 60 dalla data di esecutività della delibera. Ai fini dell’attuazione di quanto innanzi si è deliberato di procedere alla costituzione di un ufficio speciale composto dai dirigenti del Settore Opere Pubbliche, del Servizio Patrimonio e del Servizio Sport.