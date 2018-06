Bucchi rescinde, ora la firma col Benevento E' solo un passaggio burocratico, c'è già l'intesa su tutto, tanto che il tecnico è già al lavoro

Come previsto Cristian Bucchi ha rescisso oggi il contratto che ancora lo legava al Sassuolo. Ora il tecnico romano è libero di poter firmare col Benevento quel contratto biennale su cui c'è già completa intesa. Strano l'intreccio tra Benevento e Sassuolo che potrebbero finire co lo scambiarsi i tecnici. De Zerbi, infatti, viene dato per vicino alla panchina emiliana.