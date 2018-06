Viola re degli assist da fermo Il giallorosso, nonostante la retrocessione, ha superato giocatori come Brozovic, Callejon e Verdi

Ci sono assist e assist. Ci sono quelli che arrivano dopo lunghe ed elaborate azioni offensive e quelli a cui basta un tocco da fermo: un calcio d’angolo, una punizione, persino un rinvio dalla propria area. Nell’era digitale, in cui si viviseziona ogni partita e si è in grado di dire quanti passaggi sono stati effettuati, quanto possesso palla si è fatto, quanti tiri in porta ci sono stati, gli statistici hanno selezionato anche questo dato: gli assist da fermo. Se consideriamo la classifica virtuale a squadre, svetta l’Inter con nove assist da fermo, al secondo posto c’è la Lazio con 7.

Più interessante quella che si riferisce ai singoli giocatori, soprattutto riguardo al Benevento. Al primo posto troviamo il laziale Luis Alberto. Per lo spagnolo sono stati 6 in totale gli assist forniti da palla inattiva, 5 da assist ed 1 su punizione. Al secondo e terzo posto, a pari merito troviamo Valter Birsa e Adem Ljajic, fermi a quota 5. Il vero nome a sorpresa è però quello del beneventano Nicolas Viola. Il centrocampista giallorosso, nonostante la stagione assolutamente da dimenticare per la sua squadra, ha messo assieme lo stesso numero di assist da fermo di giocatori ben più quotati come Brozovic, Callejon e Verdi. Una soddisfazione in più per il forte centrocampista calabrese.