Benevento, Valzania dichiarato incedibile Salta la prima operazione di mercato. Per i giallorossi ci sarà un pre-ritiro

Il diesse Foggia, dopo il mini tour milanese per muovere i primi passi nel mercato estivo, ha portato con sé due notizie, una buona, l'altra cattiva. Per Capone, il giovane esterno d'attacco impegnato quest'anno col Pescara, è quasi fatta. C'è già l'accordo con la società di appartenenza, l'Atalanta, manca solo l'ok del ragazzo ma non dovrebbero esserci problemi sulla buona riuscita dell'operazione. Potrebbe essere proprio lui il primo rinforzo targato Benevento. Diverso invece sarà l'esito di un'altra trattativa che porta il nome di Valzania. Il centrocampista, anche lui un under impegnato col Pescara, è stato dichiarato incedibile dall'Atalanta. Difficilmente quindi lo vedremo indossare per il nuovo anno in B la maglia del Benevento. Dovranno, gioco-forza, cambiare le strategie a centrocampo, reparto che necessità di qualche rinforzo vista la partenza di Sandro e in attesa di conoscere il futuro di Chibsah.

RITIRO. Ancora giorni di ferie per i tesserati giallorossi che saranno chiamati a raggiungere il ritiro di Cascia dal 10 al 31 luglio. Mancano solo gli ultimi dettagli che saranno perfezionati da Bucchi e dal suo staff giovedì quando, accompagnati dal team manager Cilento e dal diesse Foggia, andranno a visionare la sede umbra. Ma la novità sarà quella di un pre-ritiro nel Sannio. Tutti i giallorossi dovranno trovarsi per i primi di luglio al Ciro Vigorito per sottoporsi alle visite mediche ed iniziare così una prima fase di preparazione agli ordini del neo allenatore ex Perugia e Sassuolo.