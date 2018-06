Rebus Viola, futuro incerto Non è esclusa la possibilità di una partenza del centrocampista

Ha ancora un altro anno di contratto Nicolas Viola. Eppure in più di una occasione, nel corso del campionato che si è appena concluso, il centrocampista ha fatto trapelare ai microfoni di Ottochannel la possibilità di andar via. In effetti, la stranezza sta proprio nel mancato accordo per un prolungamento. Il giocatore con molta probabilità vorrebbe anche qualche adeguamento ma finora al Benevento Calcio non è arrivata ancora alcuna proposta concreta da parte del suo procuratore. Restano quindi aperte più strade. Nulla esclude un eventuale addio ma nemmeno una permanenza nel Sannio. Probabile che il nodo sarà sciolto a fine mese e più precisamente dopo il 22 quando Viola sarà di ritorno dalle vacanze estive e potrà così incontrarsi con il presidente Vigorito e con il diesse Foggia. Innegabile la volontà della società di trattenere un giocatore che si è rivelato importante per la promozione in A e che comunque ha dato il suo contributo in un campionato difficile come quello di questo anno al di là del mancato obiettivo della salvezza. Attenzione, però, senza costrizioni. Dovranno far parte del gruppo solo giocatori motivati.