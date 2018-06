Benevento, è fatta per Tuia Il difensore della Salernitana è il primo rinforzo giallorosso

E' praticamente fatta per Alessandro Tuia. Il difensore centrale, a scadenza di contratto con la Salernitana, ha chiuso l'accordo col Benevento Calcio. Manca solo l'ufficialità ma è lui il primo rinforzo giallorosso. C'erano già stati dei contatti in precedenza, la società aveva sondato la sua disponibilità a sposare questo progetto su indicazione di Pasquale Foggia. Il diesse lo ha voluto fortemente nel Sannio e il calciatore ha dato il suo ok nei giorni scorsi. Quindi, è stato inserito il primo tassello in difesa, reparto che necessitava di rinforzi viste le partenze di Tosca e Djimsiti oltre all'obiettivo di cedere Costa.