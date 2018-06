Benevento, quale sarà il futuro di Brignola? Il giovane sannita è stato ospite assieme a Rutjens al Torneo Giovanile Città Cava dei Tirreni

Voglia di emergere ed umiltà. Un connubio perfetto per arrivare lontano. Ci sta provando il giovane sannita Enrico Brignola. E' stato l'ospite d'onore, assieme a Rutjens, al 29esimo Torneo Giovanile Città Cava dei Tirreni. Una manifestazione dedicata ai giovani che vivono di sport e che sperano un giorno di raggiungere i propri obiettivi. Da qui la gioia e l'entusiasmo di poter abbracciare due fiori all'occhiello del settore giovanile del Benevento che hanno avuto proprio quest'anno la possibilità di indossare la maglia della prima squadra in serie A. Per Brignola è stato un vero e proprio trampolino di lancio. Con l'infortunio di Ciciretti, mister De Zerbi lo ha buttato nella mischia e non lo ha più tolto. Il giovane, pian piano, è diventato pedina inamovibile ed ora è conteso da squadre come Atalanta e Fiorentina. Ma quale sarà il suo destino? Ad oggi, l'interesse di questi club è viva, ma le offerte restano basse rispetto alla cifra richiesta dalla società sannita. L'intento chiaramente è quello di non tarpare le ali al ragazzo in caso di occasioni importanti ma pensando anche al bene di una società che quando è chiamata a prendere giocatori altrove deve "mettere mano alla tasca". Resta quindi apertissima la pista Brignola. Nulla è escluso che possa partire ma alle condizioni del Benevento. Al momento quindi è più ipotizzabile una sua riconferma.