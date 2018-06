Mercato, domani nuovo summit tra Vigorito e Foggia Il presidente sarà a Benevento per valutare più questioni tra cui quella del centrocampo

Cambio di programma per Pasquale Foggia. Il diesse che nella giornata di domani sarebbe dovuto andare a Cascia assieme a mister Bucchi e al team manager Cilento, dovrà invece dirigersi presso la sede del Benevento Calcio dove ad attenderlo ci sarà il presidente Vigorito. Un confronto per capire le ultime mosse di mercato (quelle che hanno portato ad un contratto biennale con il difensore Tuia e all'accordo con l'Atalanta per Capone) e le prossime. Da discutere quindi ci sono diverse questioni soprattutto a centrocampo. Saltata la trattativa per Valzania, si dovranno individuare nuovi obiettivi fermo restando che bisognerà capire il futuro di molti giocatori attualmente impegnati in rosa: da Chibsah a Viola senza dimenticare Memushaj. Per il primo la sua eventuale permanenza nel Sannio dipenderà dall'esito dell'avventura del Frosinone nei play off, per gli altri due, entrambi contrattualizzati, si dovrà capire sia la loro volontà che quella del neo allenatore. Senza dimenticare il rientro di De Falco e la posizione di Del Pinto. Reparto quindi più complicato quello del centrocampo. Foggia ha già pronta una lista di nomi per eventuali inserimenti (concordata con Bucchi) che proprio domani sottoporrà al patròn giallorosso.