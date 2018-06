Benevento, per Sagna trattativa in stand-by Il giocatore aspetta la proposta economica da parte della società

Tante le questioni in bilico in casa Benevento. Oltre al futuro incerto di Viola e Guilherme c'è anche quello di Sagna. Per lui ancora nessuna conferma o meglio l'operazione è in stand-by. Il terzino ha dato la sua disponibilità a intavolare una eventuale trattativa. Ma le due parti non si sono ancora sedute a tavolino per la questione più importante, quella economica. La società sannita dovrà formulare una offerta al calciatore, offerta che sarà sicuramente più bassa di quella attuale visto che si andrà a giocare in una categoria inferiore. Solo successivamente Sagna darà la sua risposta definitiva ma se ne parlerà dopo il suo rientro dalle vacanze estive, fermo restando che proprio domani nell'incontro tra Foggia e Vigorito sarà affrontato anche questo nodo.