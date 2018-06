Iemmello: "Benevento nel cuore. Pronto a ripartire" Il calciatore sta finalmente bene e per luglio sarà a disposizione del gruppo

Il periodo buio è finalmente alle spalle. Per Pietro Iemmello non è stato un anno facile, i problemi fisici gli hanno impedito di dire la sua in un campionato lungo e logorante, ma ora l'attaccante è pronto a ripartire. L'operazione al menisco è perfettamente riuscita ed ora il calciatore sta seguendo un percorso di riabilitazione a Villa Stuart. “Mi hanno tolto una parte del menisco e mi hanno sistemato la cartilagine. Finalmente sto bene e non vedo l'ora di rimettermi a disposizione della squadra e del nuovo allenatore. Ho tanta voglia di ricominciare, purtroppo quando non si sta al meglio diventa difficile trovare la concentrazione nella quotidianità. Le cose però vanno meglio e per fine giugno, al massimo metà luglio, potrò aggregarmi al gruppo nel ritiro estivo”. Iemmello promette il massimo ad una piazza che lo ha colpito in positivo. “A Benevento sto bene. I tifosi sono splendidi, ci hanno sostenuto nonostante la retrocessione e hanno dato un grande esempio a tutte le altre tifoserie. Meritano di essere ripagati in questa serie B così come la società. Il presidente Vigorito è une persona eccezionale oltre che un grande presidente come pochi in questo mondo. Sicuramente per noi il margine di errore sarà minimo. La gente ci ha perdonato tutto perché affrontavamo una categoria nuova ma ora non bisogna più sbagliare. Non dico che il Benevento dovrà essere la squadra da battere perché affronteremo tante avversarie agguerrite ma dovremo comunque volare alto”. Con Bucchi inizia una nuova era. “Ho avuto modo di conoscerlo nel ritiro estivo col Sassuolo. Il tempo è stato breve ma se il presidente e il direttore, due persone competenti nel calcio, hanno optato per lui, sarà sicuramente la scelta giusta. Poi il campo ci dirà di più. Lui predilige un 4-3-3, un modulo che ho già fatto con mister De Zerbi, non ho problemi a giocare come esterno”. Iemmello conta i giorni. Per il recupero totale e per un evento che gli cambierà la vita. Presto sarà papa di una bimba. “Mancano una decina di giorni, non vediamo l'ora. Intanto siamo in attesa qui a Roma, quest'anno niente vacanze tra la riabilitazione e la nuova arrivata, ma va bene così. Dovrà essere una stagione di grande soddisfazioni”.