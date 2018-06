Benevento, Bucchi a Cascia per la prima tappa L'allenatore stamani ha visionato la struttura del ritiro estivo

E' stato inserito un nuovo tassello per questa avventura in B. Proprio stamani Cristian Bucchi ha raggiunto la sede del ritiro estivo, a Cascia, per definire gli ultimi dettagli. Ad accompagnarlo c'era il team manager Alessandro Cilento oltre a tutto il suo staff: l'allenatore in seconda Mirko Savini, Carlo Pescosolido e Iuri Bartoli, entrambi nel ruolo di preparatore atletico, quello dei portieri Luca Gentile e il collaboratore tecnico Ivan Tisci. E' bastata una mattinata per visionare tutta la struttura a mister Bucchi che sta già rientrando nel Sannio assieme a tutto l'entourage. Sarebbe dovuto partire anche il diesse Foggia ma all'ultimo momento è stato chiamato dal patròn Vigorito per un nuovo confronto di mercato presso la sede del Benevento Calcio dove c'era anche Luca Marri e tutto lo staff degli osservatori.