Summit di mercato positivo. Il Beneveto guarda all'estero

Summit di mercato positivo quello che si è svolto oggi al Benevento Calcio. Il presidente Vigorito ha fatto il punto della situazione con il diesse Foggia, Luca Marri e gli osservatori tra cui Simone Puleo e Manuel Landaida. E' stata proprio questa la squadra che ha operato da gennaio in poi muovendosi soprattutto sul fronte internazionale prendendo giocatori come Sandro, Sagna, Guilherme e Diabaté. Elementi che se fossero venuti prima, avrebbero potuto dare un contributo maggiore come tante volte è stato ribadito da più parti. Da qui la volontà di non abbandonare del tutto il lavoro degli ultimi mesi. Ecco perché questo mercato estivo non sarà caratterizzato solo da operazioni tra i confini italiani come è avvenuto per Tuia già del Benevento e per Capone (trattativa molto avanzata). Proprio questa mattina sono stati presi in considerazioni nomi già visionati attentamente dagli osservatori. E già la settimana prossima si proverà ad intavolare le prime trattative. Alcuni di questi calciatori erano già stati contattati a gennaio ma allora non erano disposti ad accettare un progetto limitato a sei mesi. Le cose quindi potrebbero cambiare. E portare all'arrivo di pedine importanti per un progetto futuro. Perché se l'intento della società è quello di non far diventare la promozione in A una ossessione, dall'altro si vuole lavorare su un'ossatura solida per avere una squadra competitiva in B ed eventualmente inserire solo qualche giocatore di esperienza in caso del secondo miracolo.