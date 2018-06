Puggioni, la maglia all'asta per la lotta alla leucemia E' quella indossata nell'ultima partita a Verona col Chievo ed è autografata da tutti i compagni

“Regalo la maglietta per un'asta benefica il cui incasso verrà devoluto alla ricerca dell'Ail, l'ho fatta firmare a tutti i miei compagni”. Cristian Puggioni non si smentisce mai e insieme alle sue grandi doti tecniche assomma sempre quelle umane. Dopo la partita del cuore, ora questa iniziativa tutta personale per aiutare l'Ail, l'associazione italiana che lotta contro le leucemie e i linfomi. “Aderite numerosi – dice sul suo profilo Instagram - potete portare a casa un ricordo di questa stagione della prima volta del Benevento in serie A, con le firme di tutta la squadra, avrete la fortuna e la bravura di poter aiutare una causa nobile come questa”. L'asta si terrà a Benevento il 13 giugno prossimo alle 18 presso il Caffè delle streghe. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del calcio giallorosso e per chi vorrà dare una mano alla ricerca per un male così terribile.