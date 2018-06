Benevento, in attacco si pensa ad Insigne Junior L'attaccante è rientrato al Napoli da prestito al Parma

E' una pista calda. Di quelle percorribili. Roberto Insigne fa gola al Benevento per il reparto avanzato. Il nome è stato indicato dal diesse Foggia e proprio ieri è stato avallato dal presidente Vigorito. Dopotutto al di là della bella parentesi di quest'anno col Parma, squadra che ha ottenuto la promozione diretta in A chiudendo il campionato al secondo posto, dopo l'Empoli, Insigne ha le caratteristiche che mister Bucchi sta cercando per il suo modulo. Fratello di Lorenzo, Insigne Junior può fare sia l'esterno di attacco che la seconda punta. Il partner giusto per Coda o Iemmello. O addirittura puntare su questo tridente spostando Iemmello a sinistra sulla scia della linea già tracciata da De Zerbi nella stagione che si è appena conclusa. L'ex Avellino e Pisa è di proprietà del Napoli ed è quindi rientrato dal prestito al Parma. Al momento ci sono anche altre trattative come quelle che portano a Galano e a Sprocati ma è evidente che al primo posto nella lunga lista di Pasquale Foggia c'è Roberto Insigne. C'è già stato qualche sondaggio con il Napoli. L'operazione però è ancora alle prime battute. Ecco perché il Benevento si sta muovendo anche su altri nomi per non farsi trovare impreparato.

Slan