Un pre ritiro per il Benevento. Dal 2 luglio al lavoro Per quella data tutti i giallorossi dovranno trovarsi al Ciro Vigorito

E' quasi tutto pronto per il ritiro a Cascia. Dopo aver visionato la struttura umbra, mister Bucchi, di comune accordo con la società, ha optato per un pre ritiro. Saranno quindi vacanze ridotte per i giallorossi (anche per quelli che non rientrano nei piani). Il 2 luglio dovranno trovarsi tutti al Ciro Vigorito per iniziare la preparazione. Ovviamente in questi giorni i tesserati dovranno sottoporsi come di prassi a tutte le visite mediche. Questa prima fase terminerà il 9 quando tutto il gruppo raggiungerà il nuovo quartier generale. L'intera struttura umbra, dall'albergo alla palestra per non dimenticare il campo saranno a disposizione solo del Benevento Calcio. Nelle zone limitrofe però ci saranno altre squadre come Ternana, Tirana e Ascoli, sarà quindi possibile organizzare anche delle amichevole. Il ritiro terminerà il 31 luglio quando la squadra farà rientro nel Sannio ovviamente sotto una nuova veste in virtù di arrivi e partenze.