Valzania-Brignola-Capone, scambio possibile S'intensificano i rapporti tra il Benevento e l'Atalanta

Non è affatto sfumata la pista che porta al giovane Capone. Considerando l'ottimo rapporto tra i due presidenti, Vigorito e Percassi, la trattativa dovrebbe andare a buon fine. In effetti la società lombarda aveva già dato il suo consenso ad un eventuale trasferimento del giocatore nel Sannio con quest'ultimo ben predisposto ad indossare una nuova maglia dopo quella del Pescara. Mancano però gli ultimi dettagli. Quali? L'Atalanta ha manifestato il proprio interesse per Brignola e non è escluso che il club stia temporeggiando per provare ad inserire nell'operazione anche il nome del giovane sannita. Ma se così dovesse essere, il Benevento potrebbe tornare alla carica per il centrocampista Valzania, dichiarato al momento incedibile. Insomma se queste trattative potevano sembrare separate l'una dalle altre, ora ci potrebbe essere un incrocio interessante. Sicuramente nei prossimi giorni i due presidente si sentiranno al telefono per mettere un punto sulla questione.