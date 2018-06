Sagna all'addio al calcio di Rosicky Nello stadio di Praga un'autentica parata di campioni

Bacary Sagna alla festa d'addio di Tomasz Rosicky. Un'autentica parata di campioni a Praga per celebrare ieri l'ultimo atto calcistico del campione slovacco. Ovviamente tra i tanti grandi nomi del calcio intervenuti c'era anche Bacary Sagna, che ha commentato così sul suo profulo Instagram: “Che modo assoluto di celebrare un'incredibile carriera.. Mozart ti meriti solo il meglio.. sei stato così umile e naturalmente positivo ogni volta che ero al tuo fianco.. rispetta al mio amico”. Si sono sfidate due squadre, una composta da ex Nazionali slovacchi e l'altra per così dire “Mondiale” in cui oltre a Sagna c'erano Cech, Lehmann, Clichy, Dedè. Evanilson, Gibbs, Benayoun, Fabregas, Hleb. Dahin, Song, Ewerthon e Van Persie.