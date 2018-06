Viola e Letizia richiesti dalla A, ma il Benevento batte cassa Questi due giocatori andranno via solo in caso di proposte importanti

Pensare ad inizio dello scorso campionato ad una squadra di A interessata a qualche giocatore del Benevento sarebbe sembrato folle. La compagine giallorossa era ferma al numero zero e le sue pedine erano 'all'epoca' inadatte alla nuova categoria. Eppure col passare del tempo qualcosa è cambiato. L'arrivo di De Zerbi e il potenziamento dell'organico con nuovi elementi a gennaio ha dato un volto diverso al Benevento valorizzando anche quei giocatori giovani e timidi per la serie A. Tipo Viola e Letizia. Sul primo c'è il Chievo Verona e non solo, su Letizia sta sondando il terreno la Spal. Per ora non c'è stata ancora alcuna proposta concreta all'indirizzo di via Santa Colomba, ma che questi giocatori abbiano aumentato le proprie quotazioni è fuori discussione. Entrambi sono entrati nel cuore del popolo giallorosso. Viola l'anno prima con il raggiungimento della storica promozione. Letizia quest'anno grazie all'impegno e anche ad un importante contributo nel girone di ritorno. Ma proprio per questo motivo difficilmente la società se ne priverà. Perfino Viola che è vicino alla scadenza (giugno 2019) nulla potrà fare senza l'ok del patròn Vigorito. Quest'ultimo vorrebbe optare per il prolungamento del contratto, il centrocampista dal canto suo non disdegna le chiamate dalla A, eppure per l'addio servono proposte importanti. Considerando che per mister Bucchi e Pasquale Foggia, sia Letizia che Viola rientrano nel progetto per la B, la società li lascerà liberi solo in caso di offerte consistenti. E finora nulla si è mosso se non appunto qualche sondaggio e lieve contatto. Con Viola sicuramente a fine mese si parlerà di prolungamento e di adeguamento del contratto. Non si andrà oltre come è avvenuto per Amato Ciciretti. E il massimo dirigente non avrà problemi ad accontentare il ragazzo pur di trattenerlo in maglia giallorossa ma se Viola dovesse decidere di andar via, beh, in quel caso dovrà essere lui a trovare qualcuno che accontenti Vigorito. Non è tempo di saldi in casa Benevento.