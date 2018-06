Benevento, per Foggia nuove trattative a Milano Sarà una tre giorni intensa per il diesse sannita impegnato soprattutto nell'operazione Brignola

Nuova “mission” a Milano per Pasquale Foggia. La partenza è fissata per mercoledì, il rientro ci sarà venerdì sera. Una “tre giorni” che dovrà servire a risolvere alcune questioni tra cui quella di Enrico Brignola. Su di lui c'è l'Atalanta come già detto più volte. Ma non è la sola società che potrebbe aprire le porte al giovane talento sannita. Anche da parte del Milan c'è stato un piccolo sondaggio, ecco perché il direttore giallorosso ha in programma un appuntamento con Mirabelli. Per carità, per ora si tratta solo di un pour parler ma il Benevento non vuole precludersi nulla, sia per dare una ulteriore chance al ragazzo che per cercare di monetizzare su un calciatore che proprio quest'anno, grazie alla serie A, si è fatto apprezzare da tutti. Ovviamente quella di Brignola non sarà l'unica operazione. Pasquale Foggia avrà un bel da fare sia in entrata che in uscita. Ci sono diversi calciatori che non rientrano più nei piani e tra questi spicca il nome di Costa. Il difensore non è riuscito ad inserirsi nel gruppo e nelle trame di gioco di Roberto De Zerbi, e nonostante il cambio del tecnico, la società vuole comunque voltare pagina. Ricordiamo che a gennaio c'era il Cagliari su di lui, ma poi non se ne fece più nulla perché la società sarda avrebbe voluto anche Letizia, pedina che il tecnico bresciano dichiarò incedibile.