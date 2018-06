Sagna e il Benevento... quanti dubbi Ieri la società ha formulato la sua proposta ma non ha ancora ricevuto risposta

Un'intervista che sorprende. Quella di Bacary Sagna. Le sue parole non nascondono il suo intento di andar via da Benevento. Eppure proprio ieri è arrivata la proposta da parte della società sannita. Quella che il terzino stava aspettando prima di dare la sua risposta definitiva. Risposta che non è ancora arrivata all'indirizzo di via Santa Colomba. Sagna non ha dato comunicazione. Ancora. Probabile che quella intervista sia un'anticipazione di quello che dirà al patròn Vigorito, eppure considerando gli ottimi rapporti, stupisce che Bacary abbia deciso di inviare il messaggio attraverso delle colonne mediatiche (Football FanCast) seppur in Inghilterra, lontano dai confini italiani. Intanto la società aspetta un suo cenno, consapevole comunque di dover ricostruire una squadra che sta perdendo quegli elementi che da gennaio in poi avevano dato una sembianza diversa. Ma che ugualmente non sono serviti al raggiungimento dell'obiettivo. Anzi. Il Benevento è retrocesso in largo anticipo sul campo perdendo partite importanti anche nel girone di ritorno, mentre sugli spalti ha vinto la sua battaglia. Eppure molti di questi giocatori vorrebbero prendersi il loro bottino restando in A, mentre società e tifosi dovranno ripartire dalla B. In questa ottica, probabile che andrà via anche Guilherme. Si complica l'operazione di permanenza nel Sannio perché su di lui c'è il Sassuolo di De Zerbi, intenzionato a mettere le mani pure su Djuricic. In questi giorni si definirà anche questa situazione.