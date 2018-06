La scomparsa di Antonio Micco Per anni instancabile magazziniere del Benevento

Instancabile e disponibile. Con quel tono burbero che sembrava più un vezzo che un vero e proprio difetto. Antonio Micco è stato per anni magazziniere del Benevento Calcio. Un'istituzione per la squadra giallorossa, voluto bene da tutti, giocatori soprattutto, che hanno vestito la maglia della Strega. Tonino, come tutti lo chiamavano, ci ha lasciati. All'improvviso, come capita a quelli dal cuore generoso. Rimangono i ricordi, tantissimi, di scherzi e gag con i giocatori che sono transitati al Vigorito. Rimarrà persempre il ricordo di un grande sportivo, che amava il lavoro e il Benevento. Ai familiari, al fratello Giovanni in particolare (anche lui per anni collaboratore della società), vanno le condoglianze di tutta la famiglia giallorossa.