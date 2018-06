Benevento, Foggia chiede Tello, la Juve spara alto Il direttore sportivo sarà a Milano fino a domani

Sondaggi e trattative per il diesse Foggia che sarà a Milano fino a domani. Per ora però non c'è ancora nulla di concreto. C'è stato un contatto (e nulla più) con Mirabelli del Milan per cedere Brignola e una richiesta da parte del Benevento per Andres Tello, di proprietà della Juve. Il centrocampista, classe 96, è stato impegnato nella passata stagione col Bari, un buon campionato per lui, ecco perché la società giallorossa ci ha messo gli occhi sopra. La Juventus però ha sparato alto per la cessione, una cifra elevata che ha fermato il Benevento, almeno per ora. Il club di via Santa Colomba si è preso del tempo per riflettere.