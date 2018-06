Benevento, possibile ritorno di Ghigo Gori Lo scorso anno la separazione col portiere che si era trasferito a Venezia

Un portafortuna nel Sannio. Tutte le volte che ha fatto ritorno a Benevento ha potuto festeggiare con una piazza che lo ha sempre amato. Un feeling reciproco. Eh sì, Ghigo Gori è entrato nel cuore di tutti. E dello stesso presidente Vigorito che lo scorso anno lo ha lasciato andar via a malincuore per una categoria, la serie A. Il portierone di Taranto ha virato così verso Venezia, restando in cadetteria, proprio lì dove col Benevento aveva dimostrato grandi capacità nelle varie sostituzioni a Cragno impegnato nella nazionale Under 21. Tante volte si è detto che sommando le parate dei due portieri, il Benevento ne ha trattato grandi benefici. Insomma Gori la B la può fare, seppur da secondo. Tra l'altro l'estremo pugliese sarebbe un giocatore bandiera per cui non peserebbe sulla lista bloccata degli over. E pare proprio che il ritorno sia possibile. Al momento si tratta solo di un pour parler, ma i presupposti ci sono tutti.