Su Ottochannel lunedì 25 giugno al via Speciale Mercato Come ogni estate 696 Tv Ottochannel ogni sera indiscrezioni e notizie di mercato

In concomitanza con la conclusione dei vari campionati, sono andati in ferie anche Derby serie A e B, Offside, Ottogol, Granatissimi e 0825. Trasmissioni sportive seguitissime che torneranno puntualmente sempre più performanti e con ulteriori miglioramenti già ad agosto quando inizierà la nuova stagione agonistica in A, B e C. Ma 696 Tv Ottochannel anche questa estate, come ormai consuetudine, non vi lascerà da soli e continuerà a fornirvi notizie in anteprima, indiscrezioni, approfondimenti e altro sulle squadre di calcio professionistiche della Campania.

Da lunedì 25 giugno, infatti, prenderà il via il programma "Speciale calciomercato" di 696 Tv Ottochannel condotto da Antonio Martone che andrà in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì in diretta alle ore 20.15 ed in replica alle 23 circa fino al 18 agosto data di chiusura del calciomercato. Seguiremo, dunque, come sempre tutte le operazioni di mercato e le trattative di Napoli, Benevento, Avellino, Salernitana, Casertana, Juve Stabia e Paganese, con collegamenti quotidiani presso le redazioni di Benevento, Avellino e Salerno, approfondimenti, interviste e curiosità curate da tutti i componenti della redazione sportiva della nostra emittente.

Pronti, dunque, a vivere un'altra estate di emozioni e notizie su 696 Tv Ottochannel da lunedì 25