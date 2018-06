Ecco la nuova serie B Il Veneto la regionale più rappresentata con quattro squadre. Poi ci sono Campania e Puglia

E ora l'organico della serie B c'è tutto. Le due finali play off, quella per la serie A e quella per la B, hanno decretato le due vincitrici: il Frosinone vola in A e lascia in cadetteria il Palermo, il Cosenza torna in B dopo 15 anni e lascia in Lega Pro il Siena di Marotta e Pane. Dunque in tema di regioni non rappresentate bisogna sottolineare che dopo aver perso il Piemonte con la retrocessione di Novara e Pro Vercelli, la B ha perso anche il Lazio con la promozione del Frosinone. Ha salvato la Sicilia, perchè il Palermo si è fatto battere all'ultimo atto dei play off. Sempre parlando di regioni, prende consistenza la Puglia con l'arrivo del Lecce, ritorna la Calabria con la retrocessione del Crotone e con la promozione del Cosenza. Dunque non mancheranno i derby, considerando che la regione più rappresentata sarà il Veneto con Cittadella, Padova, Venezia e Verona. Subito dopo Campania con Benevento, Avellino e Salernitana, e Puglia con Bari, Foggia e Lecce.

Ecco la composizione della nuova serie B

Veneto: Cittadella (Pd), Padova, Venezia e Verona

Campania: Avellino, Benevento e Salernitana

Puglia: Bari, Foggia e Lecce

Emilia-Romagna: Carpi (Mo), Cesena

Lombardia: Brescia e Cremonese

Liguria: Spezia

Umbria: Perugia

Abruzzo: Pescara

Marche: Ascoli

Toscana: Livorno

Calabria: Crotone e Cosenza

Sicilia: Palermo