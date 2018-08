Benevento, due amichevoli con vista campionato Contro l'Equipe Campania e il Frosinone verranno utilizzati tutti gli effettivi in rosa

Sono giorni davvero importanti per il Benevento. Dopo la bella vittoria di Udine, i giallorossi sono chiamati a ultimare la preparazione in vista del prossimo campionato di serie B. Le prossime ore saranno rilevanti, considerato che per oggi e domani la truppa di Bucchi sarà impegnata in due amichevoli. A queste bisogna aggiungere anche la fine del mercato, fissato per domani sera, che potrebbe portare qualche nuovo volto in giallorosso.

Alle 18 i cancelli dell'Ariella di Paduli si apriranno per il test con l'Equipe Campania. Una partita interessante, soprattutto perché verrà utilizzata per far giocare quei calciatori che sono scesi meno in campo nel corso delle gare di Coppa Italia. In fondo il tecnico ha sempre sottolineato l'importanza dell'apporto di tutti in un campionato difficile come quello cadetto, quindi sarà più che utile permettergli di poter mettere minuti preziosi nelle gambe. L'incontro sarà trasmesso in differita a partire dalle 21 su Ottochannel 696.

Domani, invece, il Benevento salirà sul pullman sociale per recarsi a Roma, precisamente al “Tre fontane”. Nella capitale i giallorossi se la vedranno con il Frosinone, compagine neopromossa in serie A che sta facendo le prove generali in vista del campionato. Si prevede una maggiore turnazione da parte dei ciociari, dato che già lunedì scenderanno in campo per sfidare l'Atalanta in trasferta. Ricordiamo che la truppa di Longo è reduce dall'eliminazione in Coppa Italia per mano del Sudtirol, avvenuta in campo neutro proprio al Vigorito.

Che dire, alla Strega spettano due test importanti che permetteranno a Bucchi di fare le ultime valutazioni. Dalla prossima settimana si comincerà a pensare alla serie B, anche se i giallorossi vedranno inizialmente le altre avversarie da spettatori a causa del posticipo fissato a lunedì 27 con il Lecce. L'attesa sta per terminare.

Ivan Calabrese