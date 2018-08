Benevento, sette reti all'Equipe Campania Buone indicazioni per Bucchi. In grande spolvero Letizia

Benevento – Equipe Campania 7-1

Benevento (4-3-3): Montipò (1'st Gori); Gyamfi, Tuia (14'st Sparandeo), Billong (7' Antei), Letizia; Del Pinto, Volpicelli (1'st Bukata), Bandineli; Ricci, Filogamo (14'st Santarpia), Goddard. A disp.: Puggioni, Maggio, Volta, Costa, Tello, Coda, Di Chiara, Insigne, Improta, Nocerino, Viola, Tazza. All.: Bucchi

Equipe Campania (4-3-3): Lombardo; Varricchio, Granata, Pezzella, De Filippo; Platone, Iannini, Letizia; Troianiello, Foggia, Improta. A disp.: Zambrano, Ruggiero, Vesce, Orlando, De Filippo, Nicolao.

Marcatori: 9'pt Letizia (B), 13' e 22'pt Filogamo (B). 5' e 7'st Ricci (B), 11'st Letizia (EC), 20'st Letizia (B) su rig., 27' Del Pinto (B)

Arbitro: Mercurio di Benevento

Assistenti: Crafa e Siciliano di Benevento

Buon test per il Benevento contro l'Equipe Campania. Come già annunciato il tecnico Bucchi ha schierato quei calciatori che sono scesi meno in campo nel corso delle gare di Coppa Italia. I giallorossi sono partiti bene con uno strepitoso Letizia che dopo nove minuti di gioco ha approfittato di un assist di Goddard per insaccare alle spalle di Lombardo. Al 13' è stata la volta di Filogamo che, servito ottimamente da Letizia, non ha esitato nel gonfiare la rete. Il tris è arrivato poco dopo, precisamente al 22', con lo stesso giovane attaccante che di testa ha siglato la doppietta personale.

Nella ripresa si è alzato sugli scudi Ricci che ha realizzato due reti nel giro di pochi minuti, precisamente al 5' e al 7'. Non è mancato il gol della bandiera per l'Equipe con Letizia, fratello dell'esterno difensivo sannita. Al 20' il Letizia giallorosso ha scritto ancora una volta il proprio nome sul tabellino dei marcatori grazie a un calcio di rigore procurato da Santarpia. Il settimo sigillo è stato apportato da Del Pinto sugli sviluppi di una punizione. Nel corso dei secondi quarantacinque minuti Bucchi ha gettato nella mischia anche Gori, Sparandeo, Antei, Bukata e Santarpia.

Test positivo quindi per i giallorossi che hanno avuto modo di prendere sempre più confidenza con i novanta minuti di gioco. L'Equipe schierava elementi dal recente passato tra i professionisti, ma come è giusto che sia la condizione fisica non era delle migliori. Unico assente Asencio. Lo staff tecnico ha voluto preservarlo dopo il fastidio al ginocchio occorso nell'amichevole della settimana scorsa con la Primavera.

Domani il Benevento si recherà a Roma per sfidare il Frosinone. Inutile dire che al “Tre Fontane” si potrà vedere all'opera la formazione “tipo”.

Ivan Calabrese