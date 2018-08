Benevento - Equipe Campania dalle 21 su Ottochannel La telecronaca è affidata ad Antonio Martone

La sfida amichevole giocata quest'oggi dal Benevento contro l'Equipe Campania sarà trasmessa in differita da Ottochannel 696. L'inizio è fissato alle 21, con la telecronaca affidata ad Antonio Martone. Un servizio, quello offerto dalla nostra emittente, piuttosto utile per quei tifosi che non sono riusciti a recarsi a Paduli.