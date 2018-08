Abbonamenti, il record storico è vicinissimo Manca poco all'abbattimento della soglia di 7763 tessere

Lo storico traguardo è vicino. A questa sera sono 7726 gli abbonamenti emessi per la tifoseria giallorossa, a meno 37 dallo storico record dello scorso anno registrato in massima serie. Un dato che sottolinea la passione dell'intero ambiente che, nonostante la retrocessione, è determinato a sostenere la Strega anche in serie B. Ricordiamo che la campagna abbonamenti si chiuderà il 18 agosto. A questo punto la soglia di 7763 tessere è ampiamente alla portata, con la tifoseria che è pronta a scrivere un'altra pagina ricca di amore per i colori giallorossi. .

