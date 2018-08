Benevento, Letizia strappa applausi. Si rivede Antei Apprezzamenti anche per Goddard, Ricci e i giovani Volpicelli e FIlogamo

Quello contro l'Equipe Campania era un test particolarmente atteso, soprattutto per valutare la condizione di quei calciatori che non sono scesi in campo nel corso delle ultime uscite stagionali. A brillare più di tutti è stato Gaetano Letizia. L'esterno difensivo ha mostrato di godere di una buona condizione, nonostante il recente stop forzato causato da un affaticamento muscolare. Corsa, assist e ben due gol. Ha letteralmente strappato applausi da parte dei numerosi tifosi presenti, i quali aspettano impazientemente il suo utilizzo nell'undici titolare. In fondo, il calciatore partenopeo è un elemento dalle grandi doti e l'insistente interesse di Cagliari e Chievo lo dimostra.

Ottima la prova anche di Goddard. Il giovane calciatore giapponese ha messo in seria difficoltà la retroguardia avversaria, con passaggi smarcanti e dribbling ubriacanti, ottenendo grandi apprezzamenti. Bene Volpicelli e Filogamo: i due giovani calciatori sono stati tra i più pericolosi, con l'attaccante che ha dimostrato anche il giusto cinismo con la doppietta realizzata nel primo tempo.

Applausi anche per Ricci che dimostrano il rendimento positivo dei tre terminali offensivi.

Nel complesso, comunque, è stata una prova convincente da parte dei giallorossi anche se bisogna sempre considerare il livello dell'avversaria che non vantava, come è giusto che sia, una buona condizione fisica. Da registrare qualche errore banale in difesa con Tuia e Gyamfi, ma c'è da dire che la retroguardia è stata impegnata poco.

Nella ripresa si sono rivisti Antei e Bukata. Per quest'ultimo la prestazione è stata sufficiente, mentre il centrale difensivo è finalmente rientrato per una gara amichevole dopo l'infortunio che l'ha costretto a terminare in anticipo la scorsa stagione. Un primo passo importante verso il pieno recupero che consegnerà a Bucchi un elemento di spicco per il campionato di serie B.

Ivan Calabrese