Benevento, è quasi fatta per Buonaiuto Incontro a Milano tra Foggia e il procuratore

Il Benevento vuole chiudere il mercato con la classica ciliegina sulla torta. Pasquale Foggia sta lavorando sodo a Milano per cercare di riportare Buonaiuto nel Sannio. In serata ha avuto un incontro con Minieri, il procuratore del calciatore cresciuto nel settore giovanile giallorosso, con il quale ha cercato di definire gli ultimi accordi. La fumata bianca è sempre più vicina con l'operazione che si chiuderà, ovviamente, in giornata. Il possibile arrivo dell'esterno farà felice e non poco il tecnico Bucchi che anche pubblicamente ha sottolineato la stima che prova nei suoi confronti, cementata nel corso delle esperienze vissute a Perugia e a Sassari.