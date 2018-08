Buonaiuto è giallorosso. Una "bandiera" tra le mani di Bucchi L'esterno torna nel Sannio dopo quasi cinque anni

E' stato ufficialmente depositato in Lega il contratto che legherà Buonaiuto al Benevento. E' un trasferimento che fa felice Bucchi, il quale anche pubblicamente non ha nascosto l'ammirazione nei confronti del calciatore partenopeo. Il sodalizio sannita riabbraccia uno dei prodotti del proprio vivaio che, tra l'altro, vanta anche 29 presenze in giallorosso ai tempi della Lega Pro. Nei cinque anni di lontananza da casa ha saputo affermarsi tra i cadetti, soprattutto nella scorsa stagione con ben 31 apparizioni a Perugia.

Piede destro, Buonaiuto va a rafforzare l'ottimo pacchetto di esterni offensivi composto già da Improta, Insigne, Ricci e Goddard. Ricordiamo che l'operazione si basa sul prestito con diritto di riscatto con obbligo in caso di promozione. L'ex Perugia non andrà a gravare sulla lista degli over, dato che per i suoi trascorsi al Ciro Vigorito è considerato una bandiera.

