Stasera "Speciale Calcio Mercato" su Ottochannel Inizio alle 20.15

Importante appuntamento questa sera con Ottochannel. Sul 696 andrà in onda a partire dalle 20.15 "Speciale Calcio Mercato", condotto da Antonio Martone con ospite il giornalista Billy Nuzzolillo. Previsti diversi collegamenti da Avellino, Salerno e Napoli per commentare gli ultimi colpi delle compagini campane. Non mancate.