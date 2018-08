Foggia fa il punto: "Abbiamo preservato gli equilibri creati" "Mai trattato Ceravolo. Kaputska? Vogliamo calciatori motivati. Siamo soddisfatti"

Il mercato estivo è ufficialmente finito. A distinguersi in maniera più che positiva è stato il direttore sportivo Foggia che, ai microfoni di Ottochannel, ha analizzato così la campagna di rafforzamento messa in atto dal Benevento:

“L'acquisto di Buonaiuto ci permette di completare le coppie in avanti. Sono soddisfatto del mercato fatto, siamo riusciti a far combaciare tanti aspetti. Il nostro obiettivo è stato sempre quello di portare a Benevento solo calciatori disposti a sposare in pieno il progetto con le giuste motivazioni. Vogliamo fare un campionato importante e, oltre alle qualità tecniche, abbiamo ricevuto risposte anche a livello umano. Si sta creando qualcosa di importante e andare ad aggiungere qualcosa “tanto per” non avrebbe avuto senso. E' stato importante non toccare gli equilibri, soprattutto perché la compattezza che stiamo vedendo è fondamentale. Non parlo solo dei calciatori, ma di tutto l'ambiente. Le grandi cose si costruiscono così”.

KAPUTSKA- “Aveva una condizione fisica diversa e non volevamo trovarci con una scelta in ritardo. Ne abbiamo discusso con il ragazzo e nel momento in cui c'è stato qualche tentennamento abbiamo preferito farne a meno, tornando al discorso di prima sulle motivazioni”.

FANTASIE - “Non abbiamo mai trattato Ceravolo e neanche Quagliariella. Sono nomi di fantasia che fanno parte del gioco. La squadra è stata impostata per un 4-3-3 e come punte abbiamo Coda e Asencio. Portare un altro elemento di spessore non avrebbe dato gli equilibri che cerchiamo”.

CESSIONI - “Per chi può avere delle difficoltà siamo aperti ad altre soluzioni, sia in serie C che all'estero”.

VIOLA E LETIZIA - “E' stato un sacrificio tenere gente come Viola e Letizia. La società poteva guadagnarci molti soldi, ma è stata fondamentale la voglia del presidente di trattenerli. Il Chievo? E' vero, mi ha chiesto Letizia, ma gli ho risposto che il calciatore per noi è incedibile”.

SERENITA' - “Sono sereno perché cerco di fare il massimo. Non so se riusciremo a vincere perché non sarà semplice, ma arriveremo alla fine dell'anno contenti di quanto fatto. La forza di provarci non mancherà mai”.

PARAMETRI ECONOMICI - “Un'altra ottima notizia è quella che il Benevento rientra nei parametri economici imposti dalla B per gli stipendi. E' stato importante non aver sforato il monte ingaggi”.

