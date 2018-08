Su Ottochannel la differita di Frosinone - Benevento Primo appuntamento alle 16. Alle 21 la replica

Questo pomeriggio, con inizio fissato alle 16, potrete vedere l'amichevole disputata ieri tra Benevento e Frosinone su Ottochannel 696. La telecronaca è affidata ad Antonio Martone. La gara andrà in replica alle ore 21 e sarà possibile seguirla anche attraverso lo streaming, tramite il sito ottochannel.tv e sui canali social. E' sicuramente un servizio importante per i tifosi ma anche per i semplici sportivi, dato che le porte chiuse del "Tre fontane" non hanno permesso agli interessati di poter assistere al match dal vivo. Buona visione.