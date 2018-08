Benevento, il punto sul mercato giallorosso Quindici volti nuovi e un giusto mix tra esperienza e gioventù. Ecco il nuovo Benevento

E' stato un mercato oculato quello messo in atto dal Benevento per la sua seconda stagione in serie B. Il club giallorosso ha lavorato a stretto contatto con il tecnico Bucchi, in modo da fornirgli i calciatori migliori per il suo credo tattico. La rosa è composta da un giusto mix di calciatori di esperienza, unito a elementi giovani ma affermati e altri alle prime armi.

CONFERMATI – Della scorsa stagione sono rimasti nel Sannio Puggioni, Gyamfi, Costa, Antei, Di Chiara, Del Pinto, Volpicelli e Coda. Le due conferme più importanti, però, sono state quelle di Viola e Letizia. Entrambi erano fortemente richiesti in massima serie e non è stato facile riuscire a trattenerli. Inutile dire che rappresentano dei veri e propri top player per la categoria.

NUOVI – Sono quindici gli acquisti formalizzatati da Pasquale Foggia. Ci sono elementi dalla grande esperienza, come i vari Gori, Maggio, Volta e Nocerino, affiancati a calciatori che vantano un buon passato nel campionato cadetto, tra cui Tuia, Bandinelli, Ricci, Tello, Insigne, Improta e Buonaiuto. Non mancano i giovani di prospettiva, come Montipò, Goddard e Asencio, con quest'ultimo che è già stato protagonista ad Avellino di un'ottima stagione. Ancora da scoprire il centrocampista Bukata.

IN PARTENZA – Il mercato in uscita è aperto con l'estero e con le società di serie C. Questo è un discorso che potrebbe interessare Billong, con i turchi del Bursaspor alla finestra, così come De Falco al Vicenza. Si cercherà anche di provare a cedere in prestito dei giovani per garantirgli maggiore spazio nell'ex Lega Pro.

DUE “FORMAZIONI” - Con l'arrivo di Buonaiuto, il Benevento ha completato le coppie per ogni reparto, tanto da formare ben due formazioni. Non c'è nessuna gerarchia, per l'undici titolare ci basiamo sulla formazione schierata nelle ultime partite da Bucchi:

Puggioni (Montipò); Maggio (Gyamfi), Costa (Tuia), Volta (Antei), Di Chiara (Letizia); Tello (Del Pinto), Viola (Volpicelli), Nocerino (Bandinelli); Insigne (Ricci), Coda (Asencio), Improta (Buonaiuto).

All'occorrenza, ci sono anche i vari Gori, Billong, Tazza, Bukata, Filogamo e Goddard.

Nel complesso, la rosa giallorossa presenta un giusto mix che in una categoria come la serie B potrebbe essere rilevante. L'esperienza dei “veterani” e la freschezza dei giovani, garantiscono un importante equilibrio. Adesso non ci resta che aspettare l'esordio in campionato, in programma il prossimo 27 agosto con il Lecce, per vedere il nuovo Benevento all'opera in maniera definitiva.

Ivan Calabrese