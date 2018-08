Benevento, martedì comincia la preparazione in vista del Lecce Due giorni di riposo per i giallorossi dopo il defaticante di questa mattina

Questa mattina, presso l’impianto sportivo di via Ariella, si è svolta l’ultima seduta di lavoro settimanale. La squadra, dopo le due gare amichevoli contro l'Équipe Campania e il Frosinone, é stata impegnata soprattutto in attività defaticanti. I giallorossi torneranno in campo martedì prossimo. Dopo due giorni di riposo, Maggio e compagni si ritroveranno per iniziare a preparare il monday night contro i salentini. Gli allenamenti proseguiranno poi nel modo seguente:

- Mercoledì 22 agosto 2018

Ore 10.00 - Allenamento a porte chiuse c/o impianto sportivo di Paduli;

- Giovedì 23 agosto 2018

Ore 10.00 – Allenamento a porte chiuse c/o impianto sportivo di Paduli;

- Venerdì 24 agosto 2018

Ore 10.00 - Allenamento a porte chiuse c/o impianto sportivo di Paduli;

- Sabato 25 agosto 2018

Ore 10.00 - Allenamento a porte chiuse c/o stadio "C. Vigorito";

- Domenica 26 agosto 2018

Ore 10.00 - Allenamento a porte chiuse c/o impianto sportivo di Paduli. A seguire partenza per Hotel Europa.