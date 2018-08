Aic, rischio sciopero. A Roma ci sarà Puggioni Per domani è fissata una riunione con i 19 rappresentanti delle squadre cadette

Quella di domani è una giornata molto importante per la serie B. A Roma, infatti, si terrà una riunione tra i vertici dell'Aic e i rappresentati delle 19 squadre cadette per prendere in considerazione l'ipotesi di uno sciopero che farebbe slittare l'inizio del campionato. L'associazione che tutela gli interessi dei calciatori non ha digerito la scelta di ridurre la B, costringendo tanti atleti a restare senza squadra. L'obiettivo è quello di aspettare il verdetto del Collegio di garanzia, fissato al 7 settembre, che potrebbe riammettere altre tre squadre, riportandola alla “solita” composizione. Per il Benevento sarà presente Christian Puggioni. L'estremo difensore è stato sempre vicino all'Aic, svolgendo il ruolo di consigliere.

Inutile dire che sarà decisiva la volontà dei calciatori, i quali porteranno in sede anche il parere dei compagni di squadra. Tra i mille dubbi, ormai regna solo una certezza: questa tremenda estate non è ancora finita.

Ivan Calabrese