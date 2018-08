Il Benevento rassicura:"Con il Lecce si giocherà regolarmente" La prima giornata partirà come da programma per i sanniti

Ci sono forti dubbi in serie B per lo sciopero che vorrebbe intentare l'Aic per contestare la decisione di comporre la cadetteria con 19 squadre. Molte società, però, non hanno nessuna intenzione di rimandare l'inizio del campionato, seguendo la linea della Figc e della Lega B. In virtù di ciò, anche il Benevento ha voluto chiarire la situazione emanando un comunicato piuttosto chiaro. Contro il Lecce, si giocherà regolarmente:

Il Benevento Calcio comunica che lunedì 27 agosto, alle ore 21.00, scenderà regolarmente in campo contro la formazione del Lecce per dare inizio alla prima gara di Campionato Serie BKT così come stabilito dalle istituzioni preposte.