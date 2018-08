Benevento, in serie B questa rosa è di casa La Strega supera l'esorbitante cifra di 1800 presenze complessive. Volta è il più "esperto"

Possiamo dirlo: la rosa messa a disposizione per Bucchi è praticamente di casa in serie B. Nonostante sia formata da un giusto mix composto da calciatori di esperienza e giovani, il Benevento raggiunge l'esorbitante cifra di 1803 presenze nel campionato cadetto. Una enormità, se si considera che equivalgono a ben 43 campionati. Un dato prezioso che alla fine dei giochi potrà incidere tra i fattori più determinanti.

I PIU' PRESENTI – Il più presente è Massimo Volta. Il centrale difensivo giallorosso ha raccolto ben 256 apparizioni nel corso della sua carriera. Subito dopo c'è Viola, fermo a quota 208. Sul gradino più basso del podio troviamo Improta con 130 partite.

OLTRE I CENTO – A marcare la tripla cifra sono Costa (111), Letizia (115) e Nocerino (130). Da segnalare che l'ex Milan vanta anche una lunga carriera in massima serie, molto più “formativa” rispetto a quella vissuta tra i cadetti.

MENO CENTO – Il resto della rosa non ha superato le cento presenze, ma ha comunque accumulato un buon numero di gettoni, come i vari Puggioni (83), Tuia (58), Maggio (72), Tello (58), Di Chiara (53), Bandinelli (67), Ricci (57), Insigne (83), Buonaiuto (73) e Coda (82). Seguono Gori (30), Montipò (47), Gyamfi (23), Del Pinto (31), Asencio (31).

ESORDIO – Sarà la prima volta in assoluto nel campionato di serie B per Billong, Bukata, Volpicelli, Goddard, Tazza e Filogamo, per questi ultimi due a meno di possibili cessioni in prestito in C.

Ivan Calabrese