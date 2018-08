Benevento, la Roma al Vigorito Probabile amichevole al Ciro Vigorito

Non c'è ancora l'ufficialità. Ma si sta lavorando per ultimare tutti i dettagli per un'amichevole di lusso. Il Benevento dovrebbe ospitare al Ciro Vigorito una big della serie A, la Roma di Totti. Sarebbe una bella vetrina per la città, un ottimo banco di prova per la squadra di Bucchi e un tuffo nel passato recente per tutti gli appassionati dei colori giallorossi. Dovrebbero esserci tutti i presupposti per mettere in campo questo match. Il giorno è stato definito, si dovrebbe giocare giovedì 6.