Ufficiale l'addio di De Falco e Tazza Il centrocampista al Vicenza a titolo definitivo

E' ufficiale. Il Benevento è riuscito a sistemare altri due giocatori, in partenza da tempo. Andrea De Falco è stato ceduto a titolo definitivo al Vicenza, il giovane Tazza invece andrà a Pagani attraverso la formula del prestito. Un'occasione per giocare e crescere. Resta il nodo Billong. La società vorrebbe cederlo all'estero ma non ci sono molte richieste per questo difensore per cui con molta probabilità resterà nel Sannio. In tal caso sarà l'unico obiettivo (in uscita) non centrato dalla società giallorossa.