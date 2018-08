Oggi la ripresa. Asencio domani si aggrega Squadra al gran completo per il debutto col Lecce

Oggi i giallorossi hanno ripreso la preparazione in vista del posticipo di lunedì col Lecce, prima giornata di campionato in serie B. All'appuntamento di Bucchi c'erano tutti. Oramai si sono aggregati da tempo Antei e Bukata ma chiaramente la loro condizione è più indietro rispetto a quella degli altri per cui non saranno disponibili per la notturna al Vigorito. Una buona notizia riguarda Asencio, l'attaccante del Genoa oggi ha svolto un lavoro differenziato ma già domani sarà a disposizione del mister e del gruppo. Squadra quindi al gran completo per quello che sarà il debutto. Ma sarà comunque una settimana intensa per assimilare gli ultimi dettami e arrivare così pronti al primo appuntamento davanti tra l'altro ad un pubblico imponente, quello sannita.