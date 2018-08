Benevento, ecco il dato di abbonamenti e biglietti Per la prima giornata verrà osservato un minuto di raccoglimento

Non si ferma la campagna abbonamenti del Benevento. A oggi, sono ben 8161 le sottoscrizioni. Ricordiamo che sarà possibile acquistare la tessera fino alle 23:59 del prossimo 25 agosto.

Procede anche la prevendita per la prima giornata del campionato di serie B che vedrà gli stregoni affrontare il Lecce al Vigorito. Per l'incontro sono stati emessi 625 biglietti per la tifoseria sannita. Da Lecce, per il momento, giungeranno 232 sostenitori.

Inoltre, la serie B ha comunicato che ci sarà un minuto di silenzio per le vittime di Genova e Cosenza. Ecco il comunicato:

Dopo pochi giorni da quanto accaduto a Genova siamo a piangere un altro grave fatto che ha colpito il nostro Paese, e in particolare una comunità sportiva che fa parte della Serie B, l’inondazione sul Pollino in provincia di Cosenza. Il presidente Mauro Balata, anche a nome di tutta la Lega B, esprime il suo dolore e la sua vicinanza alle famiglie delle dieci vittime, alla città, alla provincia di Cosenza e al club del presidente Eugenio Guarascio.

Nel minuto di silenzio già disposto per la prima gara di campionato in memoria delle vittime di Genova, si è deciso dunque di accomunare anche il dolore e il ricordo per quando accaduto nel territorio calabrese durante la giornata di ieri. Lo stesso avverrà per il sostegno economico, al quale il presidente Balata ha già annunciato di voler contribuire e che nella sostanza sarà stabilito durante l’Assemblea della Lega B prevista venerdì 24 agosto a Milano.