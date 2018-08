Bucchi "garantisce" De Falco ai vicentini "E' una cessione che mi dispiace, ma giusta. In serie C può fare la differenza"

Bucchi lo aveva detto chiaramente in conferenza stampa: “De Falco merita di giocare”. Per tale motivo il Benevento l'ha messo sul mercato fino a ieri, quando è arrivato il trasferimento al Vicenza. Il tecnico giallorosso, ai microfoni del Corriere Veneto, ha “garantito” le qualità tecniche del calciatore alla piazza biancorossa: “E' una cessione che mi dispiace, ma ho ritenuto che questa fosse la soluzione migliore per tutti, perché a mio parere De Falco è un ottimo giocatore che magari in serie B in una squadra come il Benevento può fare un po’ di fatica a trovare spazio, ma in serie C è un elemento di primo livello. Con noi non ha saltato un allenamento, giocando anche tutte le partitelle. Inoltre ha dimostrato di essere un vero professionista e un ragazzo a posto. A livello tecnico non ha bisogno di grandi presentazioni, perché ha alle spalle una carriera importante. Può giocare sia in un centrocampo a due che a tre, sfruttando le sue doti di giocatore d’ordine, è dotato di un ottimo calcio e anche in fase di recupero palla sa farsi rispettare. In serie C è senza dubbio un ottimo acquisto e, considerato il legame che ho con Vicenza, gli auguro di fare molto bene e di contribuire a riportare quella società dove meritano gli straordinari tifosi vicentini”.