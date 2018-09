Il Benevento suda all'Imbriani. Nel pomeriggio la partenza Guarda tutte le foto della seduta realizzate da Mario Taddeo

Intensa mattinata di allenamento per il Benevento che sul manto erboso dell'Imbriani ha dato vita all'ultima seduta prima della partenza per Cittadella. I giallorossi hanno svolto due partitine, di cui una caratterizzata dal possesso con le mani. Dopo il triplice fischio di Bucchi, tutti i calciatori si sono recati a pranzo per poi partire alla volta di Napoli dove saliranno sull'aereo che li porterà a Venezia. Dalla città lagunare, ovviamente, ci sarà il trasporto verso Cittadella.

Ha partecipato alla seduta anche il centrale difensivo Costa. In attesa dell'elenco dei convocati, è certo che il calciatore farà parte della spedizione veneta. Un rientro importante per Bucchi che potrà fare affidamento su un elemento di esperienza, anche se Billong ha fornito delle risposte positive nel corso degli incontri contro Venezia e Salernitana.

