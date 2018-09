Lancio di "aeroplanini", multato il Benevento E' accaduto nel corso del derby con la Salernitana

Ammenda per il Benevento. Il sodalizio giallorosso dovrà versare nelle casse della Lega B la somma di 5mila euro per la seguente motivazione: "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco, numerosi aeroplanini di cartoncino a punta di circa 40 cm, che sfioravano uno steward e che si infilzano nel terreno di giuoco".