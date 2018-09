Bucchi sfoglia la margherita: c'è l'imbarazzo della scelta Al Tombolato ci sarà un Benevento diverso rispetto alle ultime uscite

Ieri sera ha confermato i pensieri di tutti: “Cambierò qualcosa, ma non verrà modificata la mentalità”. Le partite ravvicinate obbligano Bucchi a inserire qualche interprete fresco, soprattutto in un momento in cui ancora non si è al massimo della condizione. In difesa dovrebbe essere confermata la coppia composta da Billong e Volta. E' vero che per Cittadella è partito anche Costa, ma sembra improbabile un suo ingresso dal primo minuto considerato che viene da un breve periodo di stop che gli ha fatto saltare le sfide contro Venezia e Salernitana. Sulle corsie esterne c'è l'imbarazzo della scelta, con ben quattro elementi (Maggio e Gyamfi sulla destra e Di Chiara e Letizia a sinistra) abili e arruolabili che scalpitano per scendere in campo e offrire il proprio contributo alla causa giallorossa.

E' probabile che a centrocampo ci saranno delle novità sostanziali, con Del Pinto e Nocerino che sono favoriti su Bandinelli e Tello. Confermatissimo sulla mediana Nicholas Viola. In avanti è quasi certa la presenza di Insigne, considerato l'ottimo impatto che ha avuto nel derby con la Salernitana. A sinistra potrebbe esserci la conferma di Improta, mentre nel ruolo di punta è ballottaggio tra Asencio e Coda. Quest'ultimo, uscito dal campo con i crampi venerdì scorso, potrebbe lasciare il posto all'ex Avellino in modo da presentarsi più fresco in occasione del match di domenica con il Foggia.

Ovviamente per questa sera le scelte saranno orientate anche in base alle caratteristiche dall'avversario: una squadra fisica che, come confermato da Bucchi a Ottogol, lascia giocare.

Questa mattina i giallorossi hanno svolto il classico risveglio muscolare e rivisto le ultime cose in vista del match del Tombolato. Il tecnico ha già in mente la formazione che manderà in campo, ma con una rosa così ampia è lecito riflettere fino all'ultimo minuto possibile.

