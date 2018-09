Al Tombolato un "nuovo" Benevento Ecco la formazione che Bucchi schiererà contro il Cittadella

Sarà un vero e proprio debutto quello di stasera al Tombolato per la strega. Sembra una frase assurda considerando che i giallorossi sono al terzo impegno di campionato, dopo il pari col Lecce e le vittorie con Venezia e Salernitana. Eppure l'undici chiamato in causa in questa sfida contro una squadra che ha steccato solo l'ultima con lo Spezia vincendo tutte le altre, sarà completamente diverso da quello visto finora. Bucchi ha deciso di stravolgere più che di cambiare: solo tre saranno le pedine oltre a Puggioni tra i pali: spazio al tandem difensivo composto da Volta - Billong e Tello a centrocampo. Per il resto, il cambiamento è totale. Quindi difesa con Gyamfi a destra e Di Chiara a sinistra. A centrocampo Nocerino si muoverà da perno, Del Pinto a destra e Tello a sinistra. Tridente rivoluzionato con Insigne, Asencio e Buonaiuto. E' la dimostrazione che per il tecnico non ci sono seconde scelte. E il turno infrasettimanale servirà per avere un'ulteriore certezza. O almeno lo si spera. E allora, a tra poco il fischio d'inizio. Cittadella contro Benevento. Alle 23 appuntamento con Offeside serie B per il post - gara del match sul canale 696.

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Gyamfi, Volta, Billong, Di Chiara; Del Pinto, Nocerino, Tello; Insigne, Asencio, Buonaiuto. All. Bucchi